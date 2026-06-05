U toku sanacija i asfaltiranje puteva u Husinu i Gornjoj Tuzli

Asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama Husino i Gornja Tuzla trenutno se realizuje u okviru aktivnosti Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

Radovi se izvode na osnovu provedenih procedura i potpisanih ugovora, a obuhvataju sanaciju i asfaltiranje putne infrastrukture na tri lokacije.

U Mjesnoj zajednici Husino u toku je sanacija i asfaltiranje puta u dijelu Ulice Ilije Blaževića, do broja 142, u dužini od 119 metara. Vrijednost ovih radova iznosi 22.534,20 KM. U istoj mjesnoj zajednici izvode se i radovi u dijelu Ulice Ilije Blaževića, kod brojeva 6 i 8, u dužini od 183 metra, a vrijednost radova je 31.543,20 KM.

Radovi se izvode i u naselju Četenište u Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla, gdje je planirana sanacija i asfaltiranje puta u dužini od 1.150 metara. Vrijednost ovog projekta iznosi 245.991,33 KM.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica zahvalili su građanima na podršci i saradnji tokom realizacije projekta, ističući da će radovi doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i razvoju lokalnih zajednica.

Građani će o nastavku aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata iz programa „Putna infrastruktura I“ biti pravovremeno informisani.