Badnjević na UN simpoziju: Umjetna inteligencija kao alat borbe protiv korupcije

U vremenu u kojem se budućnost javnog povjerenja, institucionalnog integriteta i borbe protiv korupcije sve snažnije odlučuje na polju znanja i tehnologije, a ne političkih deklaracija, 5. Anti-Corruption Academic Symposium u organizaciji Ujedinjenih nacija predstavlja jedan od globalno najznačajnijih događaja posvećenih ulozi umjetne inteligencije u izgradnji transparentnih i odgovornih država, zbog čega učešće Bosne i Hercegovine na ovom skupu ima posebnu težinu i jasnu poruku.

Na poziv Ujedinjenih nacija, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević uzeo je aktivno učešće na ovom prestižnom međunarodnom simpoziju održanom u Dohi, na kojem su okupljeni vodeći svjetski stručnjaci, akademici, predstavnici državnih institucija i međunarodnih organizacija iz više od trideset pet zemalja svijeta, saopćeno je iz IDEEA-e.

Posebno je značajno istaći da je direktor IDDEEA jedini učesnik iz ovog dijela Evrope koji je pozvan da predstavi konkretna institucionalna iskustva i rješenja, čime je Bosna i Hercegovina, kroz rad i rezultate svoje državne agencije, pozicionirana među zemlje koje danas aktivno učestvuju u oblikovanju globalnih standarda u oblasti digitalnog upravljanja, identiteta i borbe protiv korupcije.

U okviru Lightning panela, direktor Badnjević predstavio je temu primjene umjetne inteligencije i digitalnog identiteta kao alata za jačanje transparentnosti, smanjenje prostora za zloupotrebe i izgradnju sistema koji počivaju na provjerljivim procesima, a ne na diskreciji pojedinaca, naglašavajući da digitalna transformacija države nije pitanje prestiža, već pitanje institucionalne otpornosti i zaštite javnog interesa.

Učešće IDDEEA na ovom skupu potvrđuje da Agencija danas nije samo tehnički servis, već moderna institucija koja aktivno učestvuje u međunarodnim raspravama o budućnosti javne uprave, identiteta i povjerenja građana, te da rješenja razvijena u Bosni i Hercegovini imaju stručnu težinu, praktičnu vrijednost i međunarodnu prepoznatljivost.

Za Bosnu i Hercegovinu, ovo učešće ima poseban značaj jer pokazuje da država, uprkos svim izazovima, posjeduje znanje, kapacitete i ljude sposobne da ravnopravno doprinesu globalnim inicijativama, ali i da digitalni identitet, razmjena podataka i primjena umjetne inteligencije nisu apstraktni pojmovi, već konkretni mehanizmi zaštite institucija, građana i ustavnog poretka, saopćeno je iz IDDEEA-e.