/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 23. juni?

Koji su događaji obilježili 23. juni?

Protestna vožnja instruktora i vlasnika autoškola

Vlada TK predložila izmjene Zakona o policijskim službenicima

Za podršku domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu osigurano više od tri miliona KM

Ljetni univerzitet Tuzla ostvario međunarodnu saradnju

Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona održali su protestnu vožnju u Tuzli zbog nezadovoljstva odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o uvođenju novog softvera za obuku kandidata za vozače.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, kojim se preciznije definišu policijska ovlaštenja, način postupanja i identifikacija službenika, uz jačanje transparentnosti i odgovornosti u radu policije.

Komisija za izbor Uprave policije MUP-a TK objavila je konačnu listu kandidata za čin mlađi inspektor, koji će biti upućeni na osnovnu obuku nakon provedenog javnog konkursa za prijem policijskih službenika.

Ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović potpisala je ugovore o podršci domovima zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesiji i Srebreniku. Za primarnu zdravstvenu zaštitu osigurano je više od tri miliona maraka za opremu i unapređenje uslova rada.

Vlada TK zadužila je Upravni odbor Univerziteta u Tuzli da izmijeni odluku o školarinama, kako bi samofinansirajući brucoši imali iste uslove kao budžetski studenti, uz školarinu od 100 maraka po semestru.

U okviru Ljetnog univerziteta Tuzla predstavljen je Cross Border Inkubator Tuzla–Klagenfurt, program koji povezuje univerzitete, studente i biznis zajednice u oblasti inovacija i digitalne transformacije.

Na području Gračanice provedeni su pretresi zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, a akcija je realizovana po naredbi suda i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

Grad Tuzla obavijestio je pčelare da do 6. jula mogu podnijeti zahtjeve za kantonalne podsticaje, koji se odnose na uzgoj pčelinjih zajednica i unapređenje pčelinjeg fonda.

Na više lokacija u Tuzli izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Zvonka Cerića zbog sanacije trotoara, pri čemu se saobraćaj odvija jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila.

Požar na deponiji Uborak kod Mostara još uvijek je aktivan, a Grad Mostar je proglasio izvanredno stanje zbog dima i pogoršanog kvaliteta zraka. Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu.