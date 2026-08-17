Teška saobraćajna nesreća kod Živinica

U mjestu Podgajevi kod Živinica u ponedjeljak, 17. augusta, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva putnička automobila i jedno teretno vozilo.

Prema trenutno dostupnim informacijama, četiri osobe zadobile su povrede, dok stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Policijski službenici obavljaju uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima koje su dovele do nesreće.

Saobraćaj na ovom dijelu puta nije u potpunosti obustavljen, ali se zbog uviđaja odvija naizmjenično, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje.

Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja.