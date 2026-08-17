Energoinvest dobio posao od 8,4 miliona KM: Transformatori će se u potpunosti proizvoditi u BiH

Energoinvest je osigurao novi posao vrijedan više od 8,4 miliona KM za potrebe Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a kompletna proizvodnja transformatora obuhvaćenih ugovorom bit će realizovana u BiH.

Vrijednost ugovora iznosi 8.424.802,22 KM i odnosi se na nabavku uljnih distributivnih transformatora namijenjenih proširenju i modernizaciji elektrodistributivne mreže Elektroprivrede BiH.

Na međunarodni tender pristiglo je više ponuda poznatih proizvođača i kompanija iz energetskog sektora, a zajednička ponuda Energoinvesta i partnerske kompanije Energoin iz Turske ocijenjena je kao tehnički i finansijski najpovoljnija.

Nabavka je dio projekta koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke, dok je Elektroprivreda BiH tenderski postupak provela u skladu s pravilima ove finansijske institucije.

Poseban značaj ugovora predstavlja činjenica da će transformatori biti proizvedeni u Bosni i Hercegovini. U Energoinvestu to vide kao važan korak u ponovnom razvoju domaće proizvodnje energetske opreme i jačanju industrijskih kapaciteta zemlje.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić naveo je da kompanija svoje transformatore već izvozi na brojna međunarodna tržišta, uključujući Njemačku, Veliku Britaniju, Španiju, Brazil, Grčku, Belgiju, Litvaniju i Srbiju.

Nakon plasmana na inostrana tržišta, kako je istakao, posebno je značajno što će distributivni transformatori pod brendom Energoinvesta sada biti isporučivani i u BiH, uz kompletnu proizvodnju u zemlji.

Novi ugovor dolazi u periodu rasta poslovanja Energoinvesta. Prema riječima Ustamujića, kompanija je samo tokom 2026. godine zaključila gotovo 30 miliona KM novih ugovora.

Istovremeno je uspostavljeno i strateško partnerstvo sa Siemens Energy za tržišta Balkana, Bliskog istoka i Afrike.

Iz Energoinvesta navode da ponovno pokretanje i širenje proizvodnje energetskih komponenti u Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od strateških ciljeva kompanije, s fokusom na jačanje domaće industrije i energetsku sigurnost zemlje.