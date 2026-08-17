Dva kanadera iz Hrvatske upućena u BiH

Nedžida Sprečaković
kanader, gasenje pozara
FOTO:FENA

Dva kanadera iz Hrvatske upućena su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara koji je aktivan na području općine Bosansko Grahovo.

Riječ je o avionima Canadair CL-415, koji su sa dvije posade poletjeli iz vojne baze „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku.

Naredbu za njihovo upućivanje u Bosnu i Hercegovinu izdao je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, u skladu s odlukom Vlade Hrvatske o korištenju Oružanih snaga za pružanje humanitarne pomoći BiH u borbi protiv požara.

Ovo je drugi ovogodišnji angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile izvan granica Hrvatske.

Hrvatski kanaderi prethodnih dana bili su angažovani i na gašenju više požara na području Dalmacije.

Pomoć iz zraka stiže u trenutku kada se vatrogasci na području Bosanskog Grahova već danima bore s vatrenom stihijom i zahtjevnim terenom.

pročitajte i ovo

Vijesti

Četvero uhapšenih zbog podmetanja požara u Hrvatskoj

Vijesti

Četvero uhapšeno kod Benkovca zbog sumnje da su povezani s požarima

Vijesti

Više požara zabilježeno širom Tuzlanskog kantona, intervenisali vatrogasci

Vijesti

Civilna zaštita Tuzle upozorava: Suša povećava rizik od požara, kazne dosežu...

Vijesti

Požari i dalje aktivni širom BiH: Najteže stanje na području Konjica

BiH

Teška situacija kod Bosanskog Grahova: Požar se proširio i na Hrvatsku

BiH

BiH godišnje baca ogromne količine hrane, dok hiljade građana zavise od javnih kuhinja

Vijesti

Ratko Mladić ponovo doživio moždani udar, tvrdi porodica

Vijesti

Preminuo Dževad Sakić, dugogodišnji televizijski radnik

Sport

Dan kada je BiH bila na krovu Evrope: Zlatna generacija ispisala historiju bh. sporta

Vijesti

Trump prijeti Omanu zbog Hormuškog moreuza: “Sravnit ću vas sa zemljom”

Učitati više