Dva kanadera iz Hrvatske upućena u BiH

Dva kanadera iz Hrvatske upućena su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara koji je aktivan na području općine Bosansko Grahovo.

Riječ je o avionima Canadair CL-415, koji su sa dvije posade poletjeli iz vojne baze „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku.

Naredbu za njihovo upućivanje u Bosnu i Hercegovinu izdao je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, u skladu s odlukom Vlade Hrvatske o korištenju Oružanih snaga za pružanje humanitarne pomoći BiH u borbi protiv požara.

Ovo je drugi ovogodišnji angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile izvan granica Hrvatske.

Hrvatski kanaderi prethodnih dana bili su angažovani i na gašenju više požara na području Dalmacije.

Pomoć iz zraka stiže u trenutku kada se vatrogasci na području Bosanskog Grahova već danima bore s vatrenom stihijom i zahtjevnim terenom.