Preminuo Dževad Sakić, dugogodišnji televizijski radnik

Dževad Sakić, dugogodišnji televizijski radnik i autor, preminuo je nakon duge i teške bolesti.

Sakić je profesionalni angažman na Televiziji Sarajevo započeo 1987. godine. Nakon učešća u odbrani Bosne i Hercegovine, vratio se na Radio-televiziju Bosne i Hercegovine, gdje je nastavio raditi sve do penzionisanja 2011. godine.

Tokom dugogodišnje karijere učestvovao je u realizaciji brojnih televizijskih sadržaja, a među djelima koja su obilježila njegov stvaralački opus je i dokumentarni film „Genocid nad Bošnjacima“, na kojem je radio kao koautor.

Posljednji ispraćaj Dževada Sakića bit će održan u utorak, 18. augusta, u 11 sati na Gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu.