Ratko Mladić ponovo doživio moždani udar, tvrdi porodica

Ratko Mladić, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, ponovo ima ozbiljne zdravstvene probleme, tvrdi njegov sin Darko Mladić.

Darko Mladić izjavio je za Srnu da porodica sumnja da je njegov otac ponovo pretrpio moždani udar, navodeći da takav zaključak donose na osnovu informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

„Naš laički pogled je da je moguće da je on ponovo imao moždani udar“, kazao je Darko Mladić.

Istovremeno je najavio da će zajedno s majkom u srijedu, 19. augusta, otputovati u Hag kako bi posjetili Ratka Mladića. Prema njegovim navodima, očekuje se i da ga tokom ove sedmice pregleda ljekar iz Srbije.

Tvrdnje o novom moždanom udaru za sada dolaze od porodice i predstavljaju njihovu procjenu zdravstvenog stanja osuđenika.

Zdravstveno stanje Ratka Mladića već duže vrijeme tema je zahtjeva njegove porodice i odbrane za izmjenu uslova u kojima izdržava kaznu. Njegov sin je i početkom maja ove godine tvrdio da je Mladić imao simptome moždanog udara i da je zbog toga prebačen u bolnicu.

Ratko Mladić bio je komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale 8. juna 2021. godine pravosnažno je potvrdilo njegovu doživotnu kaznu zatvora i osude za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.