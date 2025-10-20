Umro ratni zločinac Nebojša Pavković

Ali Huremović
Umro ratni zločinac Nebojša Pavković

General Nebojša Pavković, bivši zapovjednik Vojske Jugoslavije i haški osuđenik, preminuo je u 79. godini u Beogradu.

Pavković je umro na Vojnomedicinskoj akademiji, gdje je bio na liječenju.

Tokom NATO bombardovanja 1999. godine bio je zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu. Haški tribunal ga je 2009. godine osudio na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. U istom procesu osuđeni su i Nikola Šainović, Sreten Lukić i Vladimir Lazarević, kojima su kazne kasnije smanjene, za razliku od Pavkovića.

Optužnica protiv njega objavljena je u oktobru 2003. godine, a dvije godine kasnije dobrovoljno se predao Haškom sudu. Presuda mu je pravosnažno potvrđena u januaru 2014. godine.

Zbog teškog zdravstvenog stanja, Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Hagu odlučio je da Pavkovića prijevremeno pusti na slobodu. U Srbiju je stigao 28. septembra avionom vlade Srbije, nakon što je pušten iz zatvora u Finskoj.

Po dolasku u Beograd, prebačen je na liječenje u Vojnomedicinsku akademiju, gdje je danas preminuo.

pročitajte i ovo

BiH

Prosječna plata u BiH raste, ali i dalje daleko ispod regionalnog prosjeka

Vijesti

Tuča nakon utakmice u Lukavcu, dvojica fudbalera povrijeđena

Magazin

Kvar na Amazon Web Services uzrokovao pad brojnih aplikacija i web stranica širom svijeta

BiH

Ministrica Duraković: Djeca u Stocu ne smiju biti žrtve političkih odluka

Vijesti

Ćiro oduševio turiste u Srebreniku /VIDEO/

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]