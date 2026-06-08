MUP RS nabavlja vozilo vrijedno oko 170.000 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je tender za nabavku automobila procijenjene vrijednosti 146.500 KM bez PDV-a, odnosno oko 171.500 KM sa uračunatim porezom.

Prema pisanju Detektora, vozilo je namijenjeno za potrebe Uprave za materijalno-finansijske i imovinske poslove. Iako iz MUP-a RS nisu zvanično saopštili o kojem modelu je riječ, tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije gotovo se u potpunosti poklapaju s karakteristikama Volkswagen Touarega najnovije generacije.

U dokumentaciji se, između ostalog, traže određene dimenzije vozila, zapremina motora od oko 3.0 litra, snaga od približno 286 konjskih snaga, kao i oprema koja uključuje napredne sisteme svjetala, asistencije u vožnji, adaptivni tempomat, vazdušno oslanjanje, te sjedišta s funkcijama masaže i ventilacije.

Procijenjena vrijednost nabavke, kako se navodi, odgovara tržišnoj cijeni modela Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 s višim paketima opreme na tržištu BiH.

Iz MUP-a Republike Srpske nisu odgovorili na upit Detektora. Prema dostupnim informacijama, ovo ministarstvo planira i dodatne nabavke vozila tokom godine, a u Planu javnih nabavki za 2026. predviđena je nabavka novih SUV vozila ukupne vrijednosti 2,62 miliona KM.

Podsjećamo, MUP RS je ranije najavio nabavku 400 različitih vozila, za šta bi Vlada Republike Srpske trebala obezbijediti 30 miliona KM. Ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir ranije je obrazložio da je nabavka potrebna jer je prosječna starost postojećih vozila veća od deset godina.

Predsjednik Udruženja građana “Restart Srpska” Stefan Blagić ocijenio je da je izdvajanje oko 170.000 KM za jedno vozilo poražavajuće, navodeći da se postavlja pitanje ko će koristiti automobil te vrijednosti.

Bivši tužilac Josip Aničić upozorio je da su javne nabavke jedno od najzahtjevnijih područja za dokazivanje eventualnih zloupotreba, jer je teško dokazati moguće dogovore između naručitelja i ponuđača, posebno ako je postupak formalno proveden u skladu sa zakonom.