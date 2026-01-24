Uhapšen vjeroučitelj iz Janje osumnjičen za dječiju pornografiju

Tokom protekle sedmice policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u akciji “Sistem” uhapsili su Mustafu Hrustanbegovića iz Janje, zbog sumnje da je počinio krivično djelo “Iskorištavanje djece za pornografiju”, saopćeno je iz policije.

Prema navodima iz saopćenja, hapšenje je izvršeno po naredbi nadležnog suda, a na osnovu zahtjeva tužilaštva. Policija navodi da je tokom pretresa kuće u kojoj osumnjičeni živi privremeno oduzeta informatička i druga oprema, uključujući računare, mobilne telefone, memorijske kartice i druge uređaje za čuvanje digitalnih podataka.

„Istraga u ovom predmetu je u toku“, navodi se, uz pojašnjenje da se osumnjičeni nalazi na kriminalističkoj obradi, nakon čega će tužilaštvo donijeti odluku o daljnjim mjerama.

Mediji u Republici Srpskoj su, nakon hapšenja, objavili da je osumnjičeni po struci magistar pedagogije i da je radio kao vjeroučitelj u školama na području Bijeljine, kao i da je bio aktivan u vjerskoj zajednici u Janji. Također je objavljeno da se ranije okušao i u politici, jer je 2020. godine bio kandidat stranke Narod i pravda na lokalnim izborima u Bijeljini, na zajedničkoj listi “SDA–NiP”.

Lokalni portal Dešavanja u Bijeljini naveo je da je osumnjičeni bio angažovan i u nevladinom sektoru te da je, prema njihovim navodima, učestvovao u aktivnostima vezanim za otvaranje dječije igraonice “Vildan” u Janji.

Iz policije je saopćeno da će predmet, nakon završetka kriminalističke obrade, biti upućen Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini na daljnje postupanje.