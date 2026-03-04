SIPA uhapsila službenika UIO BiH, sumnja se na primanje dara i koristi

Jasmina Ibrahimović
Akcija
Foto: SIPA

U operativnoj akciji “Kanon”, koja je na području Kaknja realizovana danas (04.03.2026. godine), policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su jedno lice, službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, za koje postoji osnov sumnje da je u okviru obavljanja službene dužnosti, počinilo krivično djelo ,,Primanje dara i drugih oblika koristi“  propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšeni je sporovedeno u prostorije SIPA-e, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. O daljem statusu lica će odlučivati postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

