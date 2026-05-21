SIPA zaplijenila oko dva kilograma kokaina, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu juče su u Banja Luci u nastavku operativne akcije „M16“, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, prilikom pretresa putničkog motornog vozila, inostranih registarskih oznaka, otkrili i privremeno oduzeli oko dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Slobode je lišeno jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlašten promet opojnim drogama“, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, koje će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Kao što je javnost i ranije upoznata, policijski službenici SIPA su u septembru 2025. godine na Graničnom prelazu Gradiška, prilikom pretresa putničkog motornog vozila, inostranih registarskih oznaka, otkrili i privremeno oduzeli oko 4 kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin i oko 30 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Operativna akcija“M16“ rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi.