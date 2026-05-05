„Krimolovci“ u aprilu zaprimili 158 poziva i prijava

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA, tokom aprila 2026. godine registrovali su ukupno 158 poziva i prijava putem linije „Krimolovci“ i elektronskog obrasca za prijavu krivičnih djela.

Od ukupnog broja, 14 poziva i prijava sadržavalo je korisne informacije o krivičnim djelima i njihovim izvršiocima, na osnovu čega je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljeno je 67 poziva, od kojih je jedan sadržavao korisne informacije. Istovremeno, putem elektronskog obrasca na zvaničnoj web stranici SIPA-e zaprimljena je 91 prijava, među kojima je 13 bilo sa korisnim informacijama.

Iz SIPA-e navode da je tokom aprila pristiglo i 15 povratnih informacija po kojima je postupala ova agencija ili su dostavljene od nadležnih policijskih tijela.

Policijski službenici SIPA-e građanima su dali i 14 savjeta putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ 080 020 505.