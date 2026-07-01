Podrška Zmajevima: Studenti videom od 2,5 miliona pregleda zapalili internet!

Kampus Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO) postao je centar regionalne medijske pažnje nakon što su tamošnji studenti kreirali video koji je preko noći postao apsolutni hit na društvenim mrežama. Kreativni tim studenata, poznatiji pod imenom „Marketari UNMO“, lansirao je 12. juna 2026. godine, tačno na dan prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu emotivan video podrške popularnim „Zmajevima“.

Video je u rekordnom roku prešao nevjerovatnu brojku od 2,5 miliona pregleda na Facebooku i drugim platformama. Ovaj uspješni projekat nastao je kao dio praktične nastave studenata Ekonomskog fakulteta i Fakulteta informacijskih tehnologija (FIT). Pod stručnim mentorstvom prof. dr. Veldina Ovčine i više asistentice Sare Kljajić, MA, studenti su teoriju digitalnog marketinga i tehnike modernog storytellinga pretočili u vrhunski digitalni sadržaj.

Video prikazuje emotivno putovanje kroz prepoznatljive bosanskohercegovačke gradove, šaljući snažnu poruku zajedništva, ponosa i navijačke euforije koja spaja domovinu i dijasporu.

Nevjerovatan uspjeh i milionski pregledi nisu prošli neopaženo ni unutar zidova matične ustanove. Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ upriličila je 24. juna svečani prijem za ove talentovane mlade ljude i njihove mentore, uručivši im prigodne poklone i službena priznanja za izuzetan doprinos promociji univerziteta i države.

Ovaj projekat je najbolji dokaz kako se kroz kvalitetnu praktičnu nastavu i slobodu izražavanja na univerzitetu mogu stvoriti stručnjaci spremni za izazove modernog digitalnog tržišta, a „Marketari UNMO“ su definitivno postali ime od kojeg u budućnosti možemo očekivati velike stvari.