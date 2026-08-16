Mak Omerović izabran u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije

RTV SLON
Foto: FIBA

Mak Omerović uvršten je u najbolju petorku Evropskog prvenstva B divizije za kadete, nakon odličnih nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Mladi bh. košarkaš i član Mege prvenstvo je završio kao treći najbolji strijelac turnira sa prosjekom od 21,9 poena po utakmici.

Uz sjajan napadački učinak, Omerović je prosječno bilježio i 6,6 skokova te 4,6 asistencija, čime je bio jedan od najvažnijih igrača reprezentacije BiH tokom prvenstva.

Kadetska selekcija Bosne i Hercegovine ipak nije uspjela izboriti plasman u elitnu A diviziju. U odlučujućoj utakmici za treće mjesto poražena je od Estonije.

Mak Omerović je individualnim partijama zaslužio mjesto među pet najboljih igrača prvenstva. Uz njega su u idealnu petorku izabrani MVP turnira Luka Leni Ukić i Nikša Zlopaša iz Hrvatske, Atli Haraldsson s Islanda te reprezentativac Estonije Bert Martin.

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