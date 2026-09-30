Khamzat Chimaev posjetio Zmajeve, Spahić mu uručio dres BiH

Ali Huremović
Khamzat Chimaev posjetio Zmajeve, Spahić mu uručio dres BiH

Khamzat Chimaev ponovo boravi u Bosni i Hercegovini, a tokom aktuelne posjete susreo se i sa fudbalskim reprezentativcima BiH i članovima stručnog štaba.

Poznati UFC borac vrijeme je proveo u druženju sa Zmajevima, a direktor reprezentacije Emir Spahić uručio mu je tom prilikom dres Bosne i Hercegovine sa njegovim imenom.

Chimaev u Bosni i Hercegovini boravi zbog sportskih aktivnosti, a ovo mu je drugi dolazak u zemlju u posljednja tri mjeseca.

Khamzat Chimaev održao tribinu i trenirao u Sarajevu

Tokom boravka u Hrasnici Khamzat Chimaev održao je tribinu i predavanje namijenjeno borcima i ljubiteljima MMA sporta.

Posjetu Sarajevu iskoristio je i za trening, pa je odradio hrvački trening sa bh. MMA borcem Tomislavom Spahovićem, poznatim pod nadimkom „Bosanska Zvijer“.

Chimaev je jedna od najpoznatijih aktuelnih ličnosti u svijetu MMA sporta, a njegove posjete Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci privlače veliku pažnju domaće sportske javnosti.

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