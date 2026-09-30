EU upozorava na visoke cijene energenata: Milioni Evropljana mogli bi imati tešku zimu

Evropska unija trenutno nije suočena s neposrednim rizikom od nestašice energije, ali bi visoke cijene energenata mogle predstojeću zimu učiniti posebno teškom za milione evropskih domaćinstava, upozorio je evropski komesar za energiju Dan Jørgensen.

Jørgensen je, na marginama neformalnog sastanka ministara energetike u Dublinu, kazao da gotovo 50 miliona građana Evropske unije i tokom uobičajene zime nije u mogućnosti adekvatno zagrijati svoje domove. Prema njegovim riječima, dodatni rast cijena mogao bi imati ozbiljne socijalne posljedice.

Evropska komisija razmatra načine za fleksibilniju i efikasniju primjenu postojećih pravila, kao i mjere koje bi djelovale i na strani ponude i potražnje kako bi se ublažio pritisak visokih cijena na građane i privredu.

Istovremeno, iz Komisije naglašavaju da kratkoročne mjere za ublažavanje posljedica visokih cijena ne bi trebale ugroziti dugoročnu energetsku tranziciju Evropske unije.

Jørgensen je istakao potrebu za ubrzavanjem prelaska na obnovljive izvore energije, elektrifikaciju i povećanje energetske efikasnosti, uz mogućnost privremenih i ciljanih mjera podrške građanima i kompanijama.

Evropska komisija ne planira uvođenje novog poreza na ekstra dobit na nivou cijele EU, kakav je bio uveden tokom energetske krize 2022. godine. Državama članicama ostavljena je mogućnost da, u skladu s evropskim pravilima, uvedu vlastite mjere.

Komesar za energiju upozorio je i da bi visoki računi mogli izvršiti pritisak na vlade da ponovo subvencioniraju fosilna goriva. Pozvao je da eventualne takve mjere budu ciljane i privremene kako ne bi usporile energetsku tranziciju.

Dodatnu zabrinutost predstavlja stanje evropskih skladišta plina. Za ovu godinu predviđena je njihova popunjenost od 80 posto, nakon što je raniji cilj iznosio 90 posto.

Jørgensen je upozorio da bi značajnije odstupanje od tog cilja tokom zime moglo rezultirati manjim zalihama na početku naredne sezone punjenja skladišta i dodatno povećati pritisak na energetsko tržište.