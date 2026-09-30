Ovaj kuhinjski uređaj može znatno povećati račun za struju

Iako se frižider i mašina za veš često smatraju najvećim potrošačima električne energije u domaćinstvu, značajan udio u potrošnji može imati i indukcijska ploča za kuhanje.

Prema podacima švedske Agencije za energetiku, riječ je o uređaju velike snage koji se u domaćinstvima često koristi svakodnevno, pa se njegova potrošnja tokom godine može značajno povećati.

Snaga pojedinih modela najčešće se kreće između 1.000 i 3.000 W, a stvarna potrošnja zavisi od trajanja kuhanja, podešene snage, broja korištenih zona i samog uređaja.

Ako se indukcijska ploča koristi oko sat vremena dnevno, godišnja potrošnja u pojedinim slučajevima može dostići približno 1.200 kWh.

To ipak ne znači da će indukcijska ploča u svakom domaćinstvu nužno trošiti više električne energije od frižidera ili mašine za veš. Frižider radi gotovo neprekidno, dok se indukcijska ploča koristi kraće, ali pri znatno većoj snazi.

Potrošnja se može smanjiti jednostavnim navikama, poput korištenja najniže potrebne snage, pravovremenog isključivanja ploče, upotrebe posuđa odgovarajuće veličine i poklopca tokom kuhanja.

Zbog toga pri traženju uzroka većih računa za električnu energiju treba posmatrati ukupne navike u domaćinstvu, a ne samo uređaje koji rade najduže.