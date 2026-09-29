Planska isključenja električne enegije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 30.09.2026. godine (srijeda) na području Grada Gračanice u naselju Piskavica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 01.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,
– u ulici Gradovrška u vremenu od 08:00 do 9:00 i od 15:00 do 16:00 sati,
– u ulici Dragčin te u naseljima Kovačica i Trakilovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Živinice u naseljima: Tupkovići, Ćasuri, Samardžije, Filipovići, Korajci, Repuh i Kujuci u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

 

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Planska isključenja električne energije na području TK

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