Udruženja žrtava: Napad na Emira Suljagića je napad na Memorijalni centar Srebrenica

Memorijalni centar Srebrenica i njegov direktor Emir Suljagić nalaze se pod pokušajem diskreditacije, ocijenilo je više udruženja žrtava i svjedoka genocida u zajedničkom saopćenju objavljenom 29. septembra.

Saopćenje potpisuju Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“, Udruženje „Žena Podrinja“, Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje Žene Srebrenice.

Iz ovih udruženja navode da se ono što se, kako tvrde, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja slabljenja i diskreditacije Memorijalnog centra Srebrenica kao institucije.

„Ovdje nije riječ samo o jednom čovjeku. Riječ je o pokušaju da se diskredituje direktor Memorijalnog centra, a potom i sama institucija koju predstavlja“, navodi se u saopćenju.

Udruženja podsjećaju da su majke Srebrenice decenijama nosile najveći teret čuvanja sjećanja na genocid, traganja za nestalima i borbe protiv negiranja zločina.

Prema njihovoj ocjeni, dolaskom Suljagića na čelo Memorijalnog centra institucija je postala vidljivija i prisutnija kako u Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnom nivou.

Smatraju da je Suljagić, zajedno sa timom Memorijalnog centra, preuzeo dio tereta koji su godinama nosile majke Srebrenice, te da je upravo zbog toga postao meta napada.

Iz udruženja poručuju da napade na direktora ne posmatraju samo kao napade na pojedinca, već kao pokušaj slabljenja kredibiliteta i rada institucije koja čuva sjećanje na žrtve genocida.

„Mi nećemo pristati na to da se Memorijalni centar ponovo gura u tišinu“, navodi se u zajedničkom saopćenju.

Udruženja također ističu da je Memorijalni centar Srebrenica, prema njihovoj ocjeni, uspio sačuvati institucionalni kredibilitet i izbjeći probleme koji su opterećivali pojedine druge institucije u Bosni i Hercegovini.

Tvrde da se, ukoliko nije moguće osporiti rad institucije, pokušava kompromitovati njen direktor, čime bi se, prema njihovim riječima, pokušali oslabiti ugled i uloga Memorijalnog centra.

„Nećemo dozvoliti da se Memorijalni centar Srebrenica pretvori u još jednu instituciju čiji će se rad mjeriti kroz političke obračune, pritiske i pokušaje diskreditacije“, poručila su udruženja.

Dodaju da će nastaviti braniti pravo žrtava da se njihov glas čuje, kao i pravo Memorijalnog centra da nastavi djelovati kao institucija sjećanja i čuvanja istine o genocidu u Srebrenici.