23 godine od otvaranja Memorijalnog centra u Potočarima: Mjesto sjećanja i opomene

Na današnji dan prije 23 godine otvoren je Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje posvećeno žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

Memorijalni centar izgrađen je na prostoru nekadašnje Fabrike akumulatora, u neposrednoj blizini baze Holandskog bataljona UN-a. Upravo je ovo područje tokom jula 1995. godine bilo mjesto na kojem su se okupljale hiljade ljudi, tražeći zaštitu.

Danas su Potočari mjesto sjećanja, dostojanstva i opomene, ali i prostor u kojem se čuvaju imena, svjedočenja i priče žrtava genocida.

Genocid u Srebrenici počinile su snage Vojske Republike Srpske, a Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju utvrdio je odgovornost više osoba, među kojima i Ratka Mladića, koji je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge ratne zločine.

Tokom protekle 23 godine, Memorijalni centar razvio se u istraživačku, dokumentacionu i edukativnu instituciju. Kroz arhivsku građu, izložbe, istraživanja, edukativne programe i svjedočenja preživjelih čuva sjećanje na žrtve i nastoji činjenice o genocidu učiniti dostupnim budućim generacijama.

Potočari danas ostaju mjesto na kojem se odaje počast žrtvama i podsjeća na posljedice genocida. Bijeli nišani u mezarju svjedoče o izgubljenim životima, dok Memorijalni centar nastavlja čuvati sjećanje i dokumentovati činjenice o događajima iz jula 1995. godine.

Sjećanje na Srebrenicu ostaje trajna obaveza prema žrtvama i generacijama koje dolaze.