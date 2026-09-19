U Potočarima sutra izložba „ONA, SREBRENICA“, posvećena glasovima i borbi žena Srebrenice

Izložba „ONA, SREBRENICA – Women Voices in Memory“ bit će otvorena sutra u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima, a njenim otvaranjem bit će obilježene i 23 godine postojanja i rada ove institucije.

Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim svjedočenjima, iskustvima i sjećanjima, ali i višedecenijskoj borbi za istinu o genocidu u Srebrenici.

Kroz lične priče i fotografije predstavljena su iskustva žena koje su nakon genocida među prvima organizovano i javno zahtijevale odgovore o sudbini nestalih članova svojih porodica.

Godinama su tragale za mjestima na kojima su njihovi najmiliji ubijeni, učestvovale u borbi za identifikaciju i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka, svjedočile pred međunarodnim institucijama i sudovima te insistirale na utvrđivanju odgovornosti.

„ONA, SREBRENICA“ govori o ženama koje su čuvale istinu

Izložba stavlja u fokus i ulogu žena Srebrenice u kulturi sjećanja i prenošenju činjenica budućim generacijama.

Njihova svjedočenja predstavljaju važan dio dokumentovanja genocida i nastojanja da iskustva žrtava ostanu sačuvana.

Otvaranje izložbe zakazano je za nedjelju, 20. septembra, u 13 sati u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.

Istovremeno će biti obilježene i 23 godine rada Memorijalnog centra, institucije koja se bavi očuvanjem sjećanja na žrtve genocida, istraživanjem, dokumentovanjem i obrazovanjem.

Izložba „ONA, SREBRENICA“ realizovana je uz finansijsku podršku British Councila i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.