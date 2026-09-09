Objavljen zbornik „Srebrenica 30 godina poslije genocida“

Zbornik „Srebrenica 30 godina poslije genocida“ objavio je Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, a publikacija donosi 16 radova domaćih i međunarodnih autora posvećenih genocidu u Srebrenici, njegovim posljedicama, kulturi sjećanja i savremenim oblicima negiranja.

Zbornik je nastao kao rezultat međunarodne naučne konferencije održane od 1. do 3. jula 2025. godine u Sarajevu i Srebrenici, povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini.

Publikacija okuplja autore iz oblasti historije, prava, sociologije, politologije, antropologije, studija genocida i kulture pamćenja. Radovi se bave uzrocima i posljedicama genocida u Bosni i Hercegovini, sudski utvrđenim činjenicama, iskustvima preživjelih, politikama sjećanja, obrazovanjem o genocidu i pokušajima njegovog negiranja i relativiziranja.

U zajedničkom predgovoru rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zaimović i direktor Instituta Muamer Džananović naglasili su da Srebrenica nije samo predmet historijskog istraživanja, već i savremeno pitanje odgovornosti, pravde, istine i ljudskog dostojanstva.

Posebno su upozorili da se, uprkos pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, forenzičkim dokazima, masovnim grobnicama i svjedočenjima preživjelih, genocid u Srebrenici i dalje pokušava osporavati, relativizirati i koristiti u političke svrhe.

Urednica publikacije Zilha Mastalić Košuta istakla je da zbornik „Srebrenica 30 godina poslije genocida“ nije samo zbirka naučnih istraživanja, već povezuje stručne radove, eseje, analize i svjedočenja sa savremenim pitanjima odgovornosti, memorijalizacije, obrazovanja i suprotstavljanja negiranju genocida.

Zbornik je podijeljen u četiri tematske cjeline. Prva se bavi konceptualnim, historijskim i historiografskim osnovama genocida u Bosni i Hercegovini, druga pravom, dokazima i sudski utvrđenim činjenicama, treća negiranjem genocida, politikama sjećanja i međunarodnim odgovorima, dok je četvrta posvećena svjedočenjima, kulturi pamćenja i obrazovanju.

Među autorima radova su Ben Kiernan, Mark Attila Hoare, Norman M. Naimark, Muamer Džananović, Jasmin Medić, Mujo Begić, Edina Bećirević, Hikmet Karčić, Hasan Nuhanović i drugi domaći i međunarodni istraživači.

Radovi su objavljeni na bosanskom ili engleskom jeziku, dok su sažeci prevedeni kako bi sadržaj bio dostupniji domaćoj i međunarodnoj javnosti.

Publikacija je namijenjena naučnicima, istraživačima, nastavnicima, studentima, institucijama, organizacijama civilnog društva i široj javnosti zainteresiranoj za proučavanje genocida u Bosni i Hercegovini, njegovih dugoročnih posljedica i savremenih izazova negiranja.

Zbornik „Srebrenica 30 godina poslije genocida“ indeksiran je u Central and Eastern European Online Library, CEEOL, dok je elektronsko izdanje dostupno za besplatno preuzimanje putem web-stranice Instituta.