Salko Hamzić dobio poziv među Zmajeve, iz Austrije stigla posebna poruka

Salko Hamzić dobio je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegov klub WSG Tirol javno mu je čestitao nakon što ga je selektor Sergej Barbarez uvrstio na spisak za predstojeće utakmice Lige nacija.

Devetnaestogodišnji golman rođen u Austriji ranije je nastupao za omladinske selekcije te zemlje, ali je odlučio da reprezentativnu karijeru nastavi u dresu Bosne i Hercegovine.

Njegova odluka izazvala je reakcije dijela austrijske javnosti, ali su iz WSG Tirola svom golmanu uputili podršku i čestitke zbog prvog poziva među Zmajeve.

„Naš golman prvi je put pozvan u bosanskohercegovačku reprezentaciju od selektora Sergeja Barbareza za nadolazeće mečeve. Prvi put nakon nekoliko godina imamo punopravnog reprezentativca u svojim redovima. Čestitamo, Salko“, poručili su iz austrijskog kluba.

Salko Hamzić će tako biti dio reprezentacije BiH u ciklusu Lige nacija u kojem Zmajeve očekuju utakmice protiv Poljske, Rumunije i Švedske.

Mladi čuvar mreže ovog ljeta stigao je u WSG Tirol iz Red Bull Salzburga, a dobrim nastupima skrenuo je pažnju i stručnog štaba reprezentacije BiH.

Poziv Sergeja Barbareza predstavlja njegov prvi dolazak u seniorsku reprezentaciju, dok su iz WSG Tirola posebno istakli da nakon nekoliko godina ponovo imaju igrača koji će nastupati za jednu seniorsku nacionalnu selekciju.