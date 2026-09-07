Talentovani golman želi braniti za BiH: “Uvjerili su me”

Jasmina Ibrahimović
Foto: WSG Tirol/Facebook

Bosna i Hercegovina mogla bi uskoro dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić javno je poručio da želi nastupati za Zmajeve.

Hamzić, koji je ranije igrao za mlađe selekcije Austrije, potvrdio je da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima reprezentacije BiH.

„Razgovarali smo o budućnosti. Iskreno, uvjerili su me. Ne želim da se to shvati kao odluka protiv Saveza Austrije“, rekao je Hamzić.

Dodao je da je predstavnicima BiH jasno stavio do znanja da bi prihvatio poziv.

„Rekao sam im da bih im se rado pridružio ako me pozovu. Izbor Austrije ranije mi se činio ispravnim, a i ova odluka mi se sada čini ispravnom“, poručio je mladi golman.

Hamzić ove sezone brani za WSG Tirol i dobrim partijama privukao je pažnju austrijske javnosti.

Proteklog vikenda nije branio u pobjedi svog tima od 4:0 protiv Leithaprodersdorfa u Kupu Austrije, ali nema naznaka da je to povezano s njegovom odlukom o reprezentativnoj budućnosti.

Nikola Vasilj i dalje je prvi izbor na golu Zmajeva, dok bi Hamzić mogao dodatno pojačati konkurenciju. Zbog toga ne bi bilo iznenađenje ukoliko ga selektor Sergej Barbarez uskoro uvrsti na spisak reprezentacije BiH.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Banovići: Nakon upozorenja zbog brze vožnje napao sugrađanina, pa mu prijetio nožem

Newsletter

Barbarez objavio spisak Zmajeva: Tri debitanta i povratnik pred četiri meča Lige nacija

Tuzla i TK

Gradsko vijeće Tuzla osudilo veličanje ratnih zločinaca i pozvalo Tužilaštvo BiH da reaguje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Newsletter

Podvodni svijet Šićkog Broda kroz objektiv: Lukavac ugostio međunarodni kup

Učitati više