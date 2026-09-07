Talentovani golman želi braniti za BiH: “Uvjerili su me”

Bosna i Hercegovina mogla bi uskoro dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić javno je poručio da želi nastupati za Zmajeve.

Hamzić, koji je ranije igrao za mlađe selekcije Austrije, potvrdio je da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima reprezentacije BiH.

„Razgovarali smo o budućnosti. Iskreno, uvjerili su me. Ne želim da se to shvati kao odluka protiv Saveza Austrije“, rekao je Hamzić.

Dodao je da je predstavnicima BiH jasno stavio do znanja da bi prihvatio poziv.

„Rekao sam im da bih im se rado pridružio ako me pozovu. Izbor Austrije ranije mi se činio ispravnim, a i ova odluka mi se sada čini ispravnom“, poručio je mladi golman.

Hamzić ove sezone brani za WSG Tirol i dobrim partijama privukao je pažnju austrijske javnosti.

Proteklog vikenda nije branio u pobjedi svog tima od 4:0 protiv Leithaprodersdorfa u Kupu Austrije, ali nema naznaka da je to povezano s njegovom odlukom o reprezentativnoj budućnosti.

Nikola Vasilj i dalje je prvi izbor na golu Zmajeva, dok bi Hamzić mogao dodatno pojačati konkurenciju. Zbog toga ne bi bilo iznenađenje ukoliko ga selektor Sergej Barbarez uskoro uvrsti na spisak reprezentacije BiH.