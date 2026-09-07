Gradsko vijeće Tuzla osudilo veličanje ratnih zločinaca i pozvalo Tužilaštvo BiH da reaguje

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio je zaključke Komisije za istinu o Tuzli 92–95 kojima se najoštrije osuđuje svako javno veličanje i glorifikovanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Posebno su osuđeni javni istupi i objave zabilježeni nakon smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.

Iz Komisije poručuju da takvo postupanje vrijeđa žrtve i njihove porodice, produbljuje podjele i šteti procesima pomirenja i izgradnje povjerenja u Bosni i Hercegovini.

Kolegij Gradskog vijeća podržao je i poziv Tužilaštvu BiH da ispita javne istupe i sadržaje kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci te, kada postoje zakonski uslovi, procesuira odgovorne osobe.

Naglašeno je i da pravosudne institucije moraju postupati jednako prema svima, bez obzira na nacionalnu, političku ili institucionalnu pripadnost.

Iz Komisije smatraju da bi dosljedno procesuiranje imalo i preventivni efekat te jasno pokazalo da veličanje osuđenih ratnih zločinaca nije prihvatljivo niti bez posljedica.