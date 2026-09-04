Predložene cijene na groblju Drežnik: Evo koliko će koštati grobno mjesto?

Predložene cijene na groblju Drežnik u Tuzli naći će se pred gradskim vijećnicima na sjednici zakazanoj za četvrtak, 10. septembra 2026. godine.

Vijeće bi trebalo dati saglasnost na pravilnik kojim su utvrđene naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i na cjenovnik pogrebnih usluga.

Prema dokumentima koje je pripremilo JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, jednokratna naknada za zauzimanje jednog grobnog mjesta iznosila bi 400 KM bez PDV-a. Isti iznos, 400 KM bez PDV-a, građani bi plaćali za rezervaciju grobnog mjesta prije nego što nastupi potreba za ukopom.

Za održavanje jednog zauzetog grobnog mjesta predložena je godišnja naknada od 30 KM bez PDV-a. Jednaka naknada plaćala bi se i za održavanje rezervisanog grobnog mjesta.

Rezervacija grobnog mjesta neće biti moguća mimo utvrđenih pravila. U prijedlogu pravilnika navedeno je da će se moći izvršiti samo pod uslovima propisanim gradskom odlukom o grobljima, dok će se popunjavanje grobnih mjesta obavljati redoslijedom određenim Regulacionim planom Centralnog gradskog groblja Drežnik.

Uz naknade za grobna mjesta utvrđene su i predložene cijene pogrebnih usluga. Preuzimanje tijela umrle osobe koštalo bi 115 KM, dok je za kopanje i zagrtanje groba predložena cijena od 250 KM bez PDV-a.

Unošenje i iznošenje umrle osobe naplaćivalo bi se 62 KM, korištenje rashladnog uređaja 18 KM za jedan dan, a kupanje i opremanje umrle osobe 135 KM. Sve navedene cijene iskazane su bez PDV-a.

Predložene cijene na groblju Drežnik još se ne mogu primjenjivati. Pravilnik stupa na snagu tek kada Gradsko vijeće Tuzla na njega da prethodnu saglasnost.

U obrazloženju pravilnika navedeno je da bi prikupljeni novac bio korišten za održavanje groblja, zelenih površina, pristupnih puteva, komunalne infrastrukture, objekata i zajedničkih prostora. Kao razlog za donošenje novih pravila navedena je potreba za uspostavljanjem jasnog i transparentnog sistema dodjele, rezervacije i održavanja grobnih mjesta.

Prilikom formiranja cjenovnika razmatrane su i cijene usluga na gradskim grobljima u Sarajevu i Visokom. U dokumentaciji je navedeno da bi za finansijsku stabilnost JKP „Komemorativni centar“, uz primjenu predloženih cijena, tokom 2027. godine bilo potrebno osigurati i 200.000 KM iz Budžeta Grada Tuzla.