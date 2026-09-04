Perimenopauza: Šta treba znati i zašto je septembar važan

Septembar se obilježava kao mjesec podizanja svijesti o perimenopauzi, periodu koji prethodi menopauzi i koji može trajati nekoliko godina. Cilj ovakvih inicijativa je da žene ranije prepoznaju simptome, dobiju tačne informacije i na vrijeme potraže savjet ljekara ako im tegobe utiču na svakodnevni život.

Šta je perimenopauza?

Perimenopauza je prijelazni period prije menopauze tokom kojeg nivo hormona, prvenstveno estrogena i progesterona, počinje značajnije oscilirati.

Najčešće počinje u četrdesetim godinama, ali se kod nekih žena može javiti i ranije. Može trajati nekoliko godina, sve do menopauze. Menopauza se definiše kao period nakon 12 uzastopnih mjeseci bez menstruacije.

Koji su najčešći simptomi?

Jedan od prvih znakova perimenopauze često su promjene menstrualnog ciklusa. Menstruacije mogu postati neredovne, obilnije ili oskudnije, a razmak između ciklusa može biti kraći ili duži.

Najčešći simptomi koji se javljaju su:

valunzi i noćno znojenje

problemi sa spavanjem

promjene raspoloženja i razdražljivost

smanjena koncentracija i problemi s pamćenjem

glavobolje

bolovi u mišićima i zglobovima

promjene libida

vaginalna suhoća

urinarne tegobe

osjećaj lupanja srca

Simptomi nisu isti kod svih žena. Neke imaju vrlo blage tegobe, dok kod drugih mogu značajno uticati na kvalitet sna, posao, odnose i svakodnevno funkcionisanje.

Kako se dijagnosticira?

Perimenopauza se najčešće prepoznaje na osnovu životne dobi, promjena menstrualnog ciklusa i simptoma. Hormonske vrijednosti tokom ovog perioda mogu značajno varirati, zbog čega jedan laboratorijski nalaz nije uvijek dovoljan za postavljanje dijagnoze.

Ako su simptomi izraženi ili se pojave neuobičajena i obilna krvarenja, važno je obratiti se ginekologu ili porodičnom ljekaru kako bi se isključili drugi mogući uzroci.

Kako se simptomi mogu ublažiti?

Pristup zavisi od simptoma, zdravstvenog stanja i potreba svake žene. Redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena prehrana, smanjenje alkohola i prestanak pušenja mogu pomoći u očuvanju zdravlja tokom ovog perioda.

Za izraženije simptome postoje hormonske i nehormonske terapijske opcije. O izboru terapije treba razgovarati sa ljekarom, jer se preporuke razlikuju u zavisnosti od zdravstvene historije i individualnih faktora rizika.

Zašto je mjesec podizanja svijesti važan?

Perimenopauza je normalna faza života, ali mnoge žene ne prepoznaju odmah njene simptome ili ih pripisuju stresu, umoru i starenju. Septembar, kao mjesec posvećen podizanju svijesti o perimenopauzi, prilika je da se o ovoj temi govori otvorenije i da žene dobiju pouzdane informacije o simptomima, mogućnostima liječenja i očuvanju zdravlja.

Bolje razumijevanje perimenopauze može pomoći ženama da ranije prepoznaju promjene i, kada je potrebno, potraže stručnu pomoć.