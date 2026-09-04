Zmajevi bez navijača na dva velika gostovanja, poznato i kada stižu informacije o ulaznicama za Džekin oproštaj

Nedžida Sprečaković
navijaci, zmajevi
Foto: N/FS BiH/ Arhiva

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem septembra nastavlja nastup u UEFA Ligi nacija, ali Zmajevi na dva uzastopna gostovanja neće moći računati na podršku svojih navijača.

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je važne informacije uoči utakmica protiv Poljske i Rumunije, ali i domaćih susreta sa Švedskom i Poljskom koji će biti odigrani u Zenici.

Reprezentacija BiH će 25. septembra gostovati Poljskoj u Varšavi, a zbog kazne koju je UEFA izrekla NS/FS BiH, bh. navijačima neće biti dozvoljeno prisustvo na stadionu.

Samo tri dana kasnije, 28. septembra, Zmajeve čeka gostovanje Rumuniji u Bukureštu.

Ni na toj utakmici neće biti bh. navijača. Razlog je kazna izrečena Fudbalskom savezu Rumunije, zbog koje će susret biti odigran bez publike. Domaćin će, u skladu s pravilima UEFA-e, eventualno moći omogućiti prisustvo djeci do 14 godina iz Rumunije.

Džekin posljednji meč za BiH

Nakon dva gostovanja Zmajevi se vraćaju na Bilino polje, gdje ih očekuju dvije utakmice u samo nekoliko dana.

Prva je zakazana za 2. oktobar protiv Švedske, a taj susret imat će posebno mjesto u historiji bh. fudbala.

Edin Džeko potvrdio je da će upravo protiv Švedske posljednji put obući dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Time će nakon gotovo dvije decenije biti završena jedna od najvećih reprezentativnih karijera u historiji naše zemlje.

Džekin oproštaj sasvim sigurno izazvat će ogromno interesovanje navijača, a očekuje se velika borba za ulaznice za susret na Bilinom polju.

Iz NS/FS BiH za sada nisu objavili cijene niti tačan početak prodaje.

Potvrđeno je da će informacije o prodaji ulaznica za utakmicu protiv Švedske, kao i za duel s Poljskom koji je zakazan za 5. oktobar, biti objavljene naredne sedmice putem zvaničnih kanala Saveza.

Raspored narednih utakmica Zmajeva

BiH će tako u kratkom periodu odigrati četiri utakmice:

  • 25. septembar: Poljska – BiH, Varšava
  • 28. septembar: Rumunija – BiH, Bukurešt
  • 2. oktobar: BiH – Švedska, Bilino polje
  • 5. oktobar: BiH – Poljska, Bilino polje

Sve četiri utakmice prema trenutno objavljenom rasporedu počinju u 20:45 sati.

Najviše pažnje svakako će privući duel sa Švedskom, koji će biti posljednja utakmica Edina Džeke u dresu Zmajeva.

Zbog očekivanog ogromnog interesa, navijačima koji žele prisustvovati oproštaju kapitena ostaje da prate zvanične kanale NS/FS BiH, gdje će naredne sedmice biti objavljeni detalji o prodaji ulaznica.

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