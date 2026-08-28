Mejdan će večeras minutom šutnje odati počast Kovačeviću i Avdiću

Tuzlanski Mejdan večeras će biti mjesto velikog košarkaškog spektakla, ali i trenutka posebne emocije.

Uoči utakmice između Bosne i Hercegovine i Italije bit će održana minuta šutnje u znak sjećanja na dvojicu ljudi koji su ostavili dubok trag u bh. košarci – Nenada Kovačevića Nenu i Edina Avdića.

Kovačević, poznati tuzlanski košarkaški sudija i sportski radnik, preminuo je 21. augusta nakon duge i teške bolesti u Italiji. Dugi niz godina bio je dio košarkaškog života Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Edin Avdić, jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih sportskih novinara, komentatora i velikih poznavalaca košarke, preminuo je 3. juna ove godine u 47. godini života. Svojim prepoznatljivim komentarima i ogromnim znanjem ostavio je neizbrisiv trag u regionalnoj košarci.

Njima u čast, prije početka večerašnjeg susreta u Mejdanu bit će upriličena minuta šutnje.

Nakon emotivnog uvoda, pažnja će biti usmjerena na parket. BiH od 20 sati protiv Italije otvara drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Mejdan je rasprodan, a Zmajevi će imati podršku oko 4.500 navijača.

Za selekciju Darija Gjergje ovo je izuzetno važan susret, a u sastavu će biti i Jusuf Nurkić i Luka Garza. Italiju predvodi NBA igrač Simone Fontecchio.