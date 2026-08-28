Virus Zapadnog Nila potvrđen kod pet uginulih vrana u Zagrebu

Virus groznice Zapadnog Nila potvrđen je kod pet uginulih vrana pronađenih na više lokacija u Zagrebu, saopćilo je hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Prvi slučaj potvrđen je 27. augusta kod vrane pronađene na području Zapruđa, dok je dan kasnije virus utvrđen kod još četiri uginule vrane pronađene na Kvaternikovom trgu, u Parku Bartola Kašića, na Savici i području Dubrave, odnosno Dubeca.

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženih komaraca, a najčešći prenosioci su komarci iz roda Culex. Virus uglavnom cirkuliše između ptica, dok se povremeno može prenijeti i na ljude i konje.

Iz Ministarstva navode da ljudi i konji predstavljaju krajnje domaćine i ne mogu dalje prenositi virus na druge ljude ili životinje.

Građani su pozvani da, ukoliko na istoj lokaciji pronađu dvije ili više uginulih divljih ptica, obavijeste nadležnu veterinarsku organizaciju kako bi se, prema potrebi, provele dodatne provjere na zarazne bolesti.