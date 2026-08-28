Od ponedjeljka obustava saobraćaja u jednoj ulici u Tuzli

Adin Jusufović
Radovi na putu

Saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzli bit će obustavljen od ponedjeljka, 31. augusta, zbog izvođenja građevinskih radova na komunalnoj putnoj infrastrukturi.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla saopćeno je da će radovi biti izvođeni na području Mjesne zajednice Kreka.

Obustava saobraćaja počet će 31. augusta 2026. godine i trajat će do završetka radova, a kretanje vozila bit će uređeno privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučeno je da koriste alternativne putne pravce, dok su stanari dijela ulice u kojem se izvode radovi pozvani da prilagode kretanje i parkiranje vozila novom režimu.

Iz nadležne gradske službe apelovali su na vozače i druge učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju do okončanja radova.

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