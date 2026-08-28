Bećirović uputio saučešće povodom smrti kralja Haralda V.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je izraze najdubljeg saučešća kraljevskoj porodici i narodu Kraljevine Norveške povodom smrti Njegovog Veličanstva kralja Haralda V.

Bećirović je istakao da je kralj Harald svoj život posvetio služenju državi i narodu, obavljajući svoje dužnosti dostojanstveno, mudro i s dubokim osjećajem odgovornosti.

Kako je naveo, Bosna i Hercegovina će s posebnom zahvalnošću pamtiti njegov doprinos prijateljstvu i razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Norveške, kao i između dva naroda.

Posebno je podsjetio na posjetu kralja Haralda Sarajevu povodom otvaranja Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, ističući da taj historijski događaj i danas zauzima posebno mjesto u sjećanju građana Bosne i Hercegovine.

U trenutku duboke tuge za Kraljevinu Norvešku, Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina stoji uz norveški narod i dijeli njegovu bol zbog gubitka, kako je naveo, cijenjenog monarha i istinskog prijatelja Bosne i Hercegovine.