Stari hljeb može biti itekako koristan: Evo šta možete napraviti od njega

Jasmina Ibrahimović
Hljeb, cijena hljeba, cijene
Foto: Pexels/ Hljeb

Stari hljeb ne mora završiti u kanti za smeće. Kada izgubi dio vlage, postaje čvršći i bolje upija tečnost, zbog čega je za pojedina jela čak pogodniji od svježeg.

Jedan od najpoznatijih primjera su prženice. Hljeb star dva do tri dana dobro upija smjesu jaja i mlijeka, a pritom se ne raspada lako tokom prženja. Nakon nekoliko minuta na tavi dobija hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana.

Od starog hljeba mogu se napraviti i domaći krutoni. Dovoljno ga je isjeći na kockice, začiniti s malo ulja, soli i začina te desetak minuta peći na oko 200 stepeni. Tako pripremljene kockice mogu se koristiti kao dodatak supama i salatama.

Potpuno osušen hljeb može poslužiti i za pripremu domaćih prezli. Nakon što se samelje u blenderu ili drugom odgovarajućem uređaju, prezle je potrebno čuvati na suhom mjestu, u dobro zatvorenoj posudi.

Ako znate da hljeb nećete pojesti u narednih nekoliko dana, praktično rješenje je zamrzavanje. Može se prethodno isjeći na kriške, a zatim po potrebi direktno zagrijati u tosteru ili pećnici.

Držanje hljeba u frižideru, s druge strane, može ubrzati njegovo stvrdnjavanje, dok zatvorena plastična kesa na sobnoj temperaturi zadržava vlagu i može pogodovati pojavi plijesni.

Zato nekoliko kriški koje su ostale od prethodnog dana ne treba odmah baciti – uz malo kreativnosti mogu postati osnova za novi obrok.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Vlada FBiH ograničila cijenu hljeba, evo i na koliko

Magazin

Hljeb nije neprijatelj linije, evo koju vrstu nutricionisti smatraju najzdravijom

Magazin

Evo zašto je važno kome prvo ponudite hljeb za stolom

Magazin

Recept za hljeb koji se ne mijesi: Jednostavan i savršen za...

Istaknuto

Pad cijena goriva, ali hljeb sve skuplji, evo i zašto

Istaknuto

Lanac poskupljenja u BiH: Brašno, hljeb i kafa sve skuplji

BiH

Bećirović uputio saučešće povodom smrti kralja Haralda V.

Magazin

Pločice više nisu jedini izbor: Ovaj materijal sve češće osvaja kupatila

Tuzla i TK

Od ponedjeljka obustava saobraćaja u jednoj ulici u Tuzli

Magazin

Besplatna kafa, muzeji i popusti: Evropa nagrađuje turiste koji čuvaju okoliš

Vijesti

Virus Zapadnog Nila potvrđen kod pet uginulih vrana u Zagrebu

Učitati više