Stari hljeb može biti itekako koristan: Evo šta možete napraviti od njega

Stari hljeb ne mora završiti u kanti za smeće. Kada izgubi dio vlage, postaje čvršći i bolje upija tečnost, zbog čega je za pojedina jela čak pogodniji od svježeg.

Jedan od najpoznatijih primjera su prženice. Hljeb star dva do tri dana dobro upija smjesu jaja i mlijeka, a pritom se ne raspada lako tokom prženja. Nakon nekoliko minuta na tavi dobija hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana.

Od starog hljeba mogu se napraviti i domaći krutoni. Dovoljno ga je isjeći na kockice, začiniti s malo ulja, soli i začina te desetak minuta peći na oko 200 stepeni. Tako pripremljene kockice mogu se koristiti kao dodatak supama i salatama.

Potpuno osušen hljeb može poslužiti i za pripremu domaćih prezli. Nakon što se samelje u blenderu ili drugom odgovarajućem uređaju, prezle je potrebno čuvati na suhom mjestu, u dobro zatvorenoj posudi.

Ako znate da hljeb nećete pojesti u narednih nekoliko dana, praktično rješenje je zamrzavanje. Može se prethodno isjeći na kriške, a zatim po potrebi direktno zagrijati u tosteru ili pećnici.

Držanje hljeba u frižideru, s druge strane, može ubrzati njegovo stvrdnjavanje, dok zatvorena plastična kesa na sobnoj temperaturi zadržava vlagu i može pogodovati pojavi plijesni.

Zato nekoliko kriški koje su ostale od prethodnog dana ne treba odmah baciti – uz malo kreativnosti mogu postati osnova za novi obrok.