Hljeb nije neprijatelj linije, evo koju vrstu nutricionisti smatraju najzdravijom

Hljeb često ima lošu reputaciju jer ga mnogi automatski povezuju s gojenjem i lošom ishranom. Ipak, stručnjaci naglašavaju da takav stav nije uvijek opravdan, jer hljeb može biti dio uravnotežene prehrane ako se bira pažljivo i svjesno.

Šta zapravo čini hljeb zdravim

Nutricionisti objašnjavaju da se hljeb smatra kvalitetnim kada organizmu donosi stvarnu hranjivu vrijednost. To podrazumijeva prisustvo vitamina i minerala, dovoljno vlakana koja poboljšavaju varenje i produžavaju osjećaj sitosti, kao i proteina važnih za mišiće, kosti i kožu.

Posebno je važno da je napravljen od cjelovitih žitarica, jer upravo cijelo zrno, koje uključuje mekinje, klicu i endosperm, sadrži najveći dio hranjivih sastojaka. Dodani šećeri u takvom hljebu trebali bi biti minimalni ili potpuno izostavljeni.

Upravo zbog toga se hljeb od cjelovitih žitarica izdvaja kao daleko bolji izbor u odnosu na bijeli hljeb, koji je tokom prerade lišen većine vrijednih nutrijenata.

Zašto dijetetičari favorizuju integralni hljeb

Prema preporukama dijetetičara koje prenose strani zdravstveni portali, najzdraviji izbor je 100 posto integralni hljeb. On je prirodno bogat vlaknima, vitaminima B grupe, gvožđem, magnezijem i selenom, a ujedno sadrži i više proteina od klasičnog bijelog hljeba.

Stručnjaci ističu da integralni hljeb, za razliku od bijelog, zadržava sve dijelove zrna, što znači da tijelu pruža punu nutritivnu vrijednost koju žitarice prirodno nude. Takav sastav doprinosi stabilnijem nivou energije i sporijem rastu šećera u krvi.

Proklijali hljeb, još korak dalje

Posebnu pažnju nutricionista privlači proklijali integralni hljeb, koji se pravi od zrna ostavljenih da proklijaju prije mljevenja. Proces klijanja dodatno povećava hranjivu vrijednost hljeba, poboljšava njegovu svarljivost i olakšava apsorpciju vitamina i minerala.

Osim toga, proklijali hljeb često ima blaži uticaj na nivo šećera u krvi, što ga čini pogodnijim izborom za osobe koje paze na glikemijski odgovor hrane. Zbog većeg sadržaja proteina i vlakana, ovakav hljeb duže drži sitost i lakše se uklapa u uravnoteženu svakodnevnu ishranu.

Hljeb, dakle, ne mora biti izbačen s jelovnika, već pažljivo biran, jer razlika između bijelog i integralnog, naročito proklijalog hljeba, ima mnogo veći značaj nego što se na prvi pogled čini.