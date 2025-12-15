Otkriveno koje namirnice usporavaju metabolizam nakon četrdesete

Iako je usporavanje metabolizma očekivan dio starenja, njegov utjecaj može se ublažiti promjenama u prehrani.
Stručnjaci za zdravlje navode kako pojedine namirnice osobama starijim od četrdeset godina donose dodatni teret, jer usporavaju probavu i otežavaju održavanje stabilne energije tokom dana.
Kako bijeli pirinač i margarin utiču na metabolizam?
Bijeli pirinač gotovo da nema vlakana, pa organizam sporije i teže reguliše šećer u krvi.
Ljekar Kubanič Takirbašev objašnjava da njegova česta konzumacija dovodi do naglih skokova glukoze, što dugoročno može potaknuti insulinsku rezistenciju i upalne procese.
Umjesto bijelog, preporučuju se cjelovite žitarice koje osiguravaju postepeniji i stabilniji odgovor tijela na unos šećera.
Margarini koji sadrže trans masti predstavljaju još jedan problem.
Nutricionistkinja Džoana Engmen upozorava da takve masnoće povisuju loš, a snižavaju dobar holesterol, stvarajući neravnotežu koja opterećuje srce i metabolizam.
Zbog toga savjetuje pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s djelimično hidrogeniziranim uljima.
Prerađeno meso i biljna ulja kao skriveni usporivači
Kobasice, slanina i drugi prerađeni mesni proizvodi često sadrže velike količine natrija, zasićenih masti i konzervansa.
Nutricionistkinja Emili Džonson objašnjava da takvi sastojci narušavaju metaboličko zdravlje i doprinose povećanju tjelesne težine, posebno kada se konzumiraju redovno.
Biljna ulja, iako česta u domaćinstvima, također mogu skrivati trans masti ili hidrogenizirana ulja, što ih čini nepovoljnim izborom.
Dijetetičarka Džil Mongen napominje da takve masnoće dugoročno opterećuju arterije i utiču na rad srca, dok Džej Kovin podsjeća na istraživanja koja pokazuju da mnoga biljna ulja imaju visok udio zasićenih masnih kiselina i vrlo malo korisnih nutrijenata, pa njihovom upotrebom ne dobivamo značajne koristi.
