Otkriveno koje namirnice usporavaju metabolizam nakon četrdesete

Edina Rizvić Aščić
Namirnice/ Žitaric/ Ishrana
Foto: Pexels/ Ilustracija

Iako je usporavanje metabolizma očekivan dio starenja, njegov utjecaj može se ublažiti promjenama u prehrani.

Stručnjaci za zdravlje navode kako pojedine namirnice osobama starijim od četrdeset godina donose dodatni teret, jer usporavaju probavu i otežavaju održavanje stabilne energije tokom dana.

Kako bijeli pirinač i margarin utiču na metabolizam?

Bijeli pirinač gotovo da nema vlakana, pa organizam sporije i teže reguliše šećer u krvi.

Ljekar Kubanič Takirbašev objašnjava da njegova česta konzumacija dovodi do naglih skokova glukoze, što dugoročno može potaknuti insulinsku rezistenciju i upalne procese.

Umjesto bijelog, preporučuju se cjelovite žitarice koje osiguravaju postepeniji i stabilniji odgovor tijela na unos šećera.

Margarini koji sadrže trans masti predstavljaju još jedan problem.

Nutricionistkinja Džoana Engmen upozorava da takve masnoće povisuju loš, a snižavaju dobar holesterol, stvarajući neravnotežu koja opterećuje srce i metabolizam.

Zbog toga savjetuje pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s djelimično hidrogeniziranim uljima.

Prerađeno meso i biljna ulja kao skriveni usporivači

Kobasice, slanina i drugi prerađeni mesni proizvodi često sadrže velike količine natrija, zasićenih masti i konzervansa.

Nutricionistkinja Emili Džonson objašnjava da takvi sastojci narušavaju metaboličko zdravlje i doprinose povećanju tjelesne težine, posebno kada se konzumiraju redovno.

Biljna ulja, iako česta u domaćinstvima, također mogu skrivati trans masti ili hidrogenizirana ulja, što ih čini nepovoljnim izborom.

Dijetetičarka Džil Mongen napominje da takve masnoće dugoročno opterećuju arterije i utiču na rad srca, dok Džej Kovin podsjeća na istraživanja koja pokazuju da mnoga biljna ulja imaju visok udio zasićenih masnih kiselina i vrlo malo korisnih nutrijenata, pa njihovom upotrebom ne dobivamo značajne koristi.

