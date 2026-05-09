Poskupljenja ne staju: Pojedine namirnice dostigle rekordne vrijednosti

FAO-ov indeks cijena hrane porastao je treći mjesec zaredom i u aprilu dostigao 130,7 bodova, što je za 1,6 posto više nego u martu i za dva posto više u odnosu na april prošle godine.

Rast cijena najviše je potaknut poskupljenjem biljnih ulja i višim troškovima energije, dok su dodatni pritisak na tržište žitarica i đubriva izazvali poremećaji povezani sa sukobom na Bliskom istoku.

Indeks cijena biljnih ulja porastao je za 5,9 posto u odnosu na mart i dostigao najviši nivo od jula 2022. godine. Istovremeno su poskupjeli palmino, sojino, suncokretovo i ulje uljane repice, najviše zbog veće potražnje iz sektora biogoriva i zabrinutosti zbog slabijih prinosa u jugoistočnoj Aziji. Za zemlje uvoznice biljnih ulja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, to može značiti veće troškove uvoza i dodatni pritisak na maloprodajne cijene.

Cijene pšenice porasle su za 0,8 posto, dijelom zbog suše u pojedinim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i očekivanja slabijih padavina u Australiji. Kukuruz je skuplji za 0,7 posto zbog sezonski smanjenih zaliha i loših vremenskih uslova u Brazilu, dok je sirak pojeftinio za četiri posto zbog slabije uvozne potražnje. Cijena riže porasla je za 1,9 posto, uglavnom zbog većih troškova proizvodnje i distribucije u zemljama izvoznicama.

FAO-ov indeks cijena mesa dostigao je novi rekord. U aprilu je porastao za 1,2 posto u odnosu na mart, te za 6,4 posto u odnosu na april 2025. godine. Cijene govedine povećane su zbog ograničenih zaliha stoke u Brazilu, dok je svinjetina poskupjela zbog jače sezonske potražnje u Evropskoj uniji.

S druge strane, mliječni proizvodi pojeftinili su za 1,1 posto, zahvaljujući obilnim zalihama mlijeka u Evropskoj uniji i povoljnijoj sezoni u Okeaniji. Indeks cijena šećera pao je za 4,7 posto u odnosu na mart i za 21,2 posto u odnosu na isti period prošle godine, zbog očekivanja veće globalne ponude i početka nove berbe u Brazilu.

FAO je povećao prognozu globalne proizvodnje žitarica u 2025. godini na 3.040 miliona tona, što je rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu. Prognoza svjetske proizvodnje pšenice za 2026. godinu blago je revidirana na 817 miliona tona, što je oko dva posto manje nego godinu ranije, ali i dalje iznad prosjeka posljednjih pet godina.

Neizvjesnost na tržištu i dalje izazivaju poremećaji u snabdijevanju đubrivom. Prema podacima AMIS-a, koji djeluje u okviru FAO-a, problemi u snabdijevanju podigli su cijene uree i fosfata, što može povećati troškove sjetve i rizike za naredne poljoprivredne sezone.