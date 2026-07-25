Kolagen možete unijeti i kroz ishranu: Evo koje namirnice vrijedi češće jesti

Kolagen je jedan od ključnih proteina u ljudskom organizmu, zaslužan za elastičnost kože, zdravlje zglobova, kao i čvrstoću kostiju, kose i noktiju. Kako njegova prirodna proizvodnja s godinama opada, sve više ljudi pažnju posvećuje namirnicama koje mogu doprinijeti njegovom unosu ili potaknuti njegovo stvaranje.

Među najboljim prirodnim izvorima kolagena izdvajaju se domaće supe i čorbe pripremljene od goveđih ili telećih kostiju, hrskavice i zglobova. Dugotrajno kuhanje omogućava oslobađanje kolagena, želatina i vrijednih aminokiselina koje do