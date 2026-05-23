Stručnjaci upozoravaju: Ove namirnice nemojte stavljati u aluminijsku foliju

Aluminijska folija jedan je od najčešće korištenih kuhinjskih proizvoda za čuvanje hrane, ali stručnjaci upozoravaju da nije uvijek najbolji izbor. Iako je praktična za pečenje i spremanje namirnica, u određenim situacijama može doći do reakcije između folije i hrane, posebno pri visokim temperaturama i u kombinaciji s pojedinim sastojcima.

Najveći problem nastaje kod kiselih i slanih namirnica, jer tada male količine aluminija mogu preći u hranu. Stručnjaci objašnjavaju da kombinacija toplote, vlage i kiseline ubrzava hemijske reakcije koje mogu promijeniti okus hrane, otpustiti sitne količine aluminija i stvoriti pogodno okruženje za razvoj bakterija, prenosi portal Martha Stewart.

Poseban oprez preporučuje se kod jela koja sadrže paradajz, limun, sirće, vino ili različite marinade. Meso marinirano u citrusnim sokovima, vinu ili kiselim preljevima ne bi trebalo dugo stajati u aluminijskoj foliji. Sličan problem može nastati i kod povrća pečenog s umakom od paradajza ili limunom, posebno ako je duže vrijeme izloženo toploti.

Stručnjaci upozoravaju i na čestu grešku koja može utjecati na zdravlje i kvalitet hrane. Mnogi odmah nakon kuhanja zamotaju vruću hranu u foliju, čime se stvara prostor koji zadržava toplotu i vlagu. Ako se hrana predugo hladi na sobnoj temperaturi ispod folije, takvi uslovi mogu pogodovati razvoju bakterija.

Posebno su osjetljive kuhane namirnice poput riže, krompira, tjestenine i mahunarki.

Iako povremena upotreba aluminijske folije uglavnom ne predstavlja ozbiljan rizik, svakodnevno korištenje u kombinaciji s kiselim ili slanim jelima se ne preporučuje. Sigurnija alternativa za čuvanje hrane su staklene i keramičke posude ili papir za pečenje.

Ostatke hrane najbolje je čuvati u zatvorenim posudama, umjesto da ih samo prekrijete aluminijskom folijom. Takve posude omogućavaju ravnomjernije hlađenje i manje pogoduju razvoju bakterija.

Ako ste do sada hranu čuvali na ovaj način, nema razloga za paniku. Ipak, male promjene u kuhinjskim navikama dugoročno mogu značajno doprinijeti sigurnosti hrane i očuvanju njene kvalitete.