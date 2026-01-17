Šest namirnica koje nikada ne biste trebali držati u vratima frižidera

Foto: Freepik

Frižider je namijenjen dugotrajnom čuvanju hrane, ali temperatura u njemu nije jednaka u svim dijelovima. Vrata frižidera i gornje police češće su izložene promjenama temperature nego zadnji dio, što može utjecati na kvalitet namirnica i povećati rizik od isušivanja ili promjene teksture. Kako bi se pojasnilo koje namirnice nije preporučljivo držati u vratima frižidera, savjete su dali kuhari i stručnjaci za nauku o hrani.

Sirovo meso i piletina ili puretina

Sirovo meso i meso peradi mogu se sigurno zamrzavati, ali je važno gdje se čuvaju. Nutricionistica i stručnjakinja za nauku o hrani Jessica Gavin navodi da sirovo meso treba držati u zadnjem dijelu ili donjim ladicama frižidera, gdje je temperatura stabilnija, piše EatingWell.

Česte promjene temperature mogu oštetiti mišićna vlakna i učiniti meso suhim i tvrdim. Preporučuje se da meso ostane u originalnom pakovanju, uz dodatnu zaštitu u vrećici za zamrzavanje ili aluminijskoj foliji kako bi se spriječilo isušivanje.

Sirova riba i morski plodovi

Riba i morski plodovi još su osjetljiviji od mesa i peradi te posebno loše podnose temperaturne oscilacije. Kuhar Michael Handal savjetuje da se ove namirnice čuvaju u najhladnijem dijelu frižidera. Promjene temperature mogu ozbiljno narušiti njihov kvalitet, a najbolje ih je čvrsto umotati prije zamrzavanja.

Sladoled

Sladoled zahtijeva stabilnu i konstantnu nisku temperaturu kako bi zadržao dobru teksturu. Gavin objašnjava da čak i kratkotrajno zagrijavanje može dovesti do topljenja masnoća i njihovog razdvajanja, što rezultira lošijom teksturom nakon ponovnog zamrzavanja. Zbog toga se sladoled ne bi trebao držati u vratima frižidera.

Ostaci hrane

Ostaci hrane, poput supa, variva ili gotovih jela, osjetljivi su na promjene temperature i mogu brzo izgubiti kvalitet. Handal ističe da gotova jela ne bi smjela biti izložena čestim temperaturnim promjenama, dok Gavin upozorava da takvi uslovi mogu povećati rizik od razvoja bakterija. Ove namirnice treba čuvati u unutrašnjosti frižidera, na temperaturi od oko -18 °C.

Smrznuto voće i povrće

Iako su smrznuto voće i povrće praktični za upotrebu, nisu pogodni za čuvanje u vratima zamrzivača. Kuhar Joe Nierstedt upozorava da promjene temperature mogu izazvati isušivanje, stvaranje ledenih kristala i oštećenje teksture, što često dovodi do gnjecavog voća i povrća nakon odmrzavanja.

Majčino mlijeko

Majčino mlijeko zahtijeva najhladniji i najstabilniji dio frižidera. Stručnjakinja za nauku o hrani Abbey Thiel ističe da topliji uslovi u vratima frižidera mogu potaknuti razmnožavanje mikroorganizama i s vremenom učiniti mlijeko nesigurnim za upotrebu.

U vratima frižidera preporučuje se držati namirnice koje dobro podnose promjene temperature, kao što su pića, maslac i industrijski pakovani proizvodi.

