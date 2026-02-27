Namirnice koje mogu opteretiti bubrege: Šta izbjegavati u svakodnevnoj ishrani

Bubrezi svakodnevno filtriraju otpadne tvari iz krvi i održavaju ravnotežu tekućina u organizmu, ali način ishrane može značajno utjecati na njihovu funkciju. Pojedine namirnice koje se često smatraju zdravima mogu, ukoliko se konzumiraju u većim količinama, dodatno opteretiti bubrege i povećati rizik od zdravstvenih problema.

Zeleno lisnato povrće poput špinata i blitve bogato je oksalnom kiselinom i kalijem, što može doprinijeti stvaranju bubrežnih kamenaca, posebno kod osoba koje su tome sklone. Iako kuhanje smanjuje količinu oksalata, kalij ostaje prisutan u visokom nivou.

Veliki problem predstavlja i prekomjeran unos soli. Konzervirana i gotova jela često sadrže visoke količine natrijuma, što može povećati krvni pritisak i dodatno opteretiti bubrege. Stručnjaci savjetuju pripremu obroka kod kuće i pažljivo čitanje deklaracija.

Gazirani napici, naročito tamne boje, sadrže dodatni fosfor koji se brzo apsorbira u organizmu i može negativno djelovati na krvne sudove i funkciju bubrega. Sličan rizik nose i prerađeni mesni proizvodi, poput delikatesa i gotovih sendviča, koji su bogati solju i aditivima.

Osobe sa oslabljenom funkcijom bubrega trebaju obratiti pažnju i na unos kalija. Voće i povrće poput banana, avokada i narandži sadrže visoke količine ovog minerala, a njegov višak u krvi može izazvati ozbiljne komplikacije.

Smrznuta gotova jela, kiseli proizvodi i fermentirana hrana također često sadrže velike količine soli. Čak i cjelovite žitarice, koje se inače preporučuju u zdravoj ishrani, mogu predstavljati opterećenje za osobe s hroničnim bubrežnim bolestima zbog sadržaja fosfora i kalija.

Paradajz i proizvodi od paradajza koncentriraju kalij, dok alkohol dehidrira organizam i otežava bubrezima da efikasno filtriraju krv. Umjerenost i dovoljan unos vode ključni su za očuvanje zdravlja bubrega.

Stručnjaci naglašavaju da uravnotežena ishrana, kontrola unosa soli i adekvatna hidratacija mogu značajno smanjiti rizik od oštećenja bubrega i drugih povezanih zdravstvenih problema.