Ove namirnice najbrže podižu šećer u krvi

Nizak nivo šećera u krvi, poznat kao hipoglikemija, zahtijeva brzu reakciju kako bi se glukoza vratila u normalne vrijednosti. Stručnjaci preporučuju unos oko 15 grama brzodjelujućih ugljikohidrata, jer upravo ta količina u kratkom vremenu može ublažiti simptome poput drhtavice, slabosti, znojenja ili vrtoglavice.

Namirnice poput voćnih sokova, suhog voća, slatkiša ili meda često se koriste u takvim situacijama, dok se glukozne tablete i gelovi smatraju jednim od najefikasnijih rješenja jer djeluju u roku od nekoliko minuta, piše Health.com.

Voćni sokovi predstavljaju brz i praktičan izvor prirodnog šećera. Za razliku od cijelog voća, ne sadrže vlakna koja bi usporila apsorpciju, pa šećer brzo dospijeva u krvotok. Pola čaše soka od narandže, jabuke, grožđa, ananasa ili brusnice obično sadrži oko 15 grama ugljikohidrata, što je preporučena količina za podizanje šećera u krvi. Iako im nedostaju vlakna, ovi sokovi sadrže vitamine, minerale i antioksidanse.

Suho voće je još jedna efikasna opcija jer su prirodni šećeri u njemu koncentrisaniji nakon uklanjanja vode. Male količine mogu osigurati potrebnu dozu ugljikohidrata, poput jedne veće datule, dvije kašike grožđica, nekoliko polovica suhih marelica, suhih trešanja ili tri suhe šljive.

U situacijama kada nema drugih opcija, slatkiši mogu poslužiti kao brzo rješenje. Sadrže jednostavne šećere koji se brzo apsorbiraju, ali se preporučuje birati slatkiše bez masti, jer masnoća može usporiti porast šećera u krvi. Primjer porcije koja sadrži oko 15 grama ugljikohidrata je osam gumenih bombona.

Med je prirodan izvor jednostavnih šećera i jedna supena kašika obično sadrži oko 15 grama ugljikohidrata. Osim što brzo podiže nivo šećera u krvi, med sadrži i antioksidanse te druge korisne spojeve.

Svježe voće također može pomoći u brzom podizanju glukoze, a uz to osigurava vitamine, minerale i tečnost. Oko 15 grama ugljikohidrata nalazi se u jednoj manjoj jabuci, pola banane, pola čaše pirea od jabuke, narezanog kivija ili konzervisanih mandarina, kao i u manjoj porciji grožđa.

Obrano mlijeko sadrži laktozu, prirodni šećer koji može doprinijeti povećanju šećera u krvi. Jedna čaša obranog mlijeka ima oko 12 grama ugljikohidrata i brže se apsorbuje od punomasnog mlijeka zbog manjeg udjela masti. Ipak, zbog prisustva proteina, mlijeko ne djeluje jednako brzo kao sok ili glukozne tablete, pa je pogodnije kao međuobrok nakon što se stanje počne stabilizirati.

Bijela riža je lako probavljiv izvor ugljikohidrata s malo vlakana, zbog čega se brže apsorbuje u odnosu na integralne žitarice. Pola čaše kuhane bijele riže sadrži približno 18 grama ugljikohidrata i može biti dobar izbor ako je potreban konkretniji obrok.

Nemasni jogurt, slično mlijeku, sadrži prirodne šećere koji mogu povisiti nivo glukoze u krvi, a ujedno je izvor kalcija i probiotika. Porcija od oko 170 grama osigurava približno 14 grama ugljikohidrata. Preporučuje se obični jogurt, jer grčki sadrži više proteina koji mogu usporiti porast šećera u krvi.

Obični gazirani sokovi, koji nisu dijetalni, sadrže jednostavne šećere koji se brzo apsorbuju. Već pola čaše može značajno podići nivo šećera u krvi. Iako nisu nutritivno najvrednija opcija, mogu biti korisni kada druge namirnice nisu dostupne.

Glukozne tablete i gelovi posebno su namijenjeni za tretman hipoglikemije i djeluju u vrlo kratkom vremenu. Jednostavni su za nošenje i omogućavaju precizno doziranje, najčešće četiri grama po tableti ili oko 15 grama po gelu. Istraživanja pokazuju da su često brži i efikasniji od šećera unesenog putem hrane, zbog čega se smatraju jednom od najboljih opcija kada su dostupni.