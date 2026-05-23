Onkolozi upozoravaju: Ovu naviku s ostacima hrane treba izbjegavati

Onkolozi sve češće upozoravaju da svakodnevne navike mogu utjecati na dugoročno zdravlje, pa i način na koji čuvamo hranu. Iako nema razloga za paniku, ljekari smatraju da jedna česta navika može povećati izloženost štetnim hemikalijama i mikroplastici.

Onkolozi zato savjetuju da se ostaci hrane ne drže u plastičnim posudama u frižideru. „Mnoge vrste plastike sadrže štetne hemikalije poput BPA, ftalata i stirena”, upozorio je onkolog dr. Suneel Kamath za Parade. Dodao je da se plastika vremenom troši i razgrađuje, zbog čega hemikalije mogu preći u hranu, posebno kada su posude stare, izgrebane ili izložene toploti.

Zašto ljekari upozoravaju na plastiku?

Dr. Tingting Tan objasnila je da rizik ne dolazi od jednog korištenja, već od dugotrajne i ponavljane izloženosti. „Način na koji čuvate hranu možda djeluje nevažno, ali može utjecati na količinu hemikalija kojima je tijelo izloženo tokom godina”, rekla je.

Ljekari posebno upozoravaju na podgrijavanje hrane u plastici, jer toplota ubrzava razgradnju materijala. „Oznaka ‘sigurno za mikrovalnu’ ne znači da plastika neće ispuštati hemikalije”, upozorio je dr. Kamath.

Onkolozi navode da problem mogu predstavljati i stare plastične posude za dostavu hrane, kao i višekratna upotreba tankih plastičnih spremnika. „Ako je posuda zamućena, izgrebana ili deformisana, nije je vrijedno zadržavati”, rekla je dr. Tan.

Dr. Kamath dodaje da posebno treba izbjegavati stavljanje vruće hrane direktno u plastiku, jer toplota dodatno povećava mogućnost otpuštanja hemikalija.

Umjesto plastike, ljekari preporučuju staklene ili keramičke posude, kao i kvalitetan silikon. Naglašavaju i da nema potrebe preko noći izbaciti svu plastiku iz kuhinje.

„Ako napravite samo dvije promjene, prestanete podgrijavati hranu u plastici i zamijenite stare, oštećene posude staklenima, već ste značajno smanjili izloženost mikroplastici”, zaključio je dr. Kamath.