Lubenica nije samo ljetno osvježenje: Naučnici izdvojili njene prednosti

Nova istraživanja ukazala su na niz dosad manje poznatih zdravstvenih prednosti lubenice, jednog od najomiljenijih ljetnih plodova. Više studija objavljenih u naučnom časopisu Nutrients pokazalo je da osobe koje redovno jedu lubenicu uglavnom imaju kvalitetniju ishranu, bogatiju vitaminima i antioksidansima, a siromašniju dodanim šećerima i zasićenim mastima.

Pozitivan utjecaj na srce i krvne sudove

Jedno od istraživanja, provedeno na Univerzitetu Louisiana State, pokazalo je da sok od lubenice može poboljšati funkciju krvnih sudova i doprinijeti očuvanju zdravlja srca. U istraživanju je učestvovalo 18 zdravih mladih osoba koje su dvije sedmice svakodnevno pile sok od lubenice.

Naučnici su se posebno bavili djelovanjem dva spoja prisutna u lubenici, L-citrulina i L-arginina, koji učestvuju u stvaranju dušikovog oksida. Ovaj spoj pomaže opuštanju i širenju krvnih sudova, što je važno za urednu cirkulaciju.

Rezultati su pokazali da sok od lubenice podržava funkciju krvnih sudova čak i tokom perioda povišene razine glukoze u krvi, te pozitivno utječe na varijabilnost otkucaja srca.

„Svjesni smo da je uzorak bio mali, sa samo 18 zdravih učesnika, i da su potrebna dodatna istraživanja. Ipak, ova studija dodatno potvrđuje dokaze o koristima redovne konzumacije lubenice za kardiometaboličko zdravlje”, izjavio je dr. Jack Losso, profesor na Školi za ishranu i prehrambene nauke Univerziteta Louisiana State.

Bogata antioksidansima

Stručnjaci posebno preporučuju crvenu lubenicu jer sadrži značajne količine antioksidansa likopena. Utvrđeno je da likopen pomaže u borbi protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje mogu doprinijeti prijevremenom starenju, razvoju karcinoma i demencije.

Likopen je ujedno prirodni pigment koji mnogim vrstama voća i povrća, poput paradajza, daje prepoznatljivu crvenu boju.

„Lubenica je bogat izvor antioksidansa, vitamina C i likopena, koji mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa i imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca”, dodao je dr. Losso.

Dobra za hidrataciju i unos vitamina

Podaci iz američke Nacionalne ankete o zdravlju i ishrani pokazali su da osobe koje redovno jedu lubenicu unose više prehrambenih vlakana, magnezija, kalija, vitamina C, vitamina A i likopena.

Porcija od dvije šolje lubenice sadrži samo 80 kalorija, ali osigurava oko 25 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C i osam posto vitamina B6. Budući da se sastoji od oko 92 posto vode, lubenica je odličan izbor za hidrataciju tokom vrućih dana i nakon fizičke aktivnosti.