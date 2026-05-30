Čaj može imati više koristi nego što mislite, ali na neke stvari treba obratiti pažnju

Čaj je jedno od najpopularnijih pića na svijetu, a istraživanja pokazuju da njegove koristi ne završavaju samo na hidrataciji i osjećaju ugode. Redovno pijenje čaja organizmu osigurava polifenole i druge spojeve koji se povezuju sa zdravijim crijevima, bržim metabolizmom i stabilnijim raspoloženjem, piše Health.com.

Čaj je bogat antioksidativnim spojevima poznatim kao polifenoli. Prema istraživanjima, ovi spojevi mogu pomoći u povećanju broja korisnih bakterija, poput Bifidobacteriuma i Lactobacillusa, dok istovremeno mogu smanjiti rast pojedinih štetnih bakterija. Na taj način čaj može doprinijeti zdravijem crijevnom mikrobiomu.

Spojevi iz čaja, posebno oni koji se nalaze u zelenom čaju, mogu podstaći proizvodnju kratkolančanih masnih kiselina. One hrane ćelije crijeva, pomažu u regulaciji upalnih procesa i jačaju crijevnu sluznicu.

Zdrav crijevni mikrobiom važan je za probavu, imunitet, upalne procese i raspoloženje, zbog čega se sve češće govori o vezi između crijeva i mozga. Naučnici navode da neravnoteža u crijevima može biti povezana sa stanjima poput gojaznosti, dijabetesa tipa 2, anksioznosti i depresije.

Čaj može povoljno utjecati na metabolizam

Određene vrste čaja, među kojima su zeleni, crni i oolong čaj, mogu imati povoljan utjecaj na metabolizam i sastav tijela. Zeleni čaj sadrži antioksidanse poznate kao katehini, posebno epigalokatehin galat, odnosno EGCG, koji može pomoći u poticanju sagorijevanja masti.

Crni čaj sadrži spojeve kao što su teaflavini i tearubigini, koji mogu doprinijeti smanjenju tjelesne masnoće, uključujući visceralnu mast. Riječ je o masnoći koja se nakuplja duboko u trbušnoj šupljini, oko unutrašnjih organa.

Pojedini dokazi ukazuju na to da bi polifenoli iz crnog čaja mogli biti učinkovitiji u kontroli tjelesne težine od onih iz zelenog čaja, ali stručnjaci naglašavaju da su za takve zaključke potrebna dodatna istraživanja.

Oolong čaj sadrži polifenole koji mogu povećati efikasnost kojom tijelo koristi masti kao izvor energije. Studija iz 2020. godine pokazala je da je dvosedmično pijenje oolong čaja povećalo oksidaciju masti, odnosno proces razgradnje masti radi dobijanja energije.

Sve navedene vrste čaja sadrže i kofein, koji može blago povećati broj kalorija koje tijelo sagorijeva. Ipak, važno je naglasiti da čaj nije čarobno rješenje za mršavljenje. Kvalitet ishrane, san, nivo stresa, fizička aktivnost i ukupne životne navike i dalje imaju najvažniju ulogu.

Može pomoći raspoloženju i zdravlju mozga

Zeleni i crni čaj sadrže kofein i L-teanin, aminokiselinu koja se prirodno nalazi u listovima čaja. Iako su istraživanja na ovom području još ograničena, smatra se da L-teanin, posebno u kombinaciji s kofeinom, može podstaći osjećaj smirenosti i poboljšati fokus.

Jedan pregled istraživanja iz 2025. godine pokazao je da zeleni čaj i njegovi spojevi, uključujući L-teanin i EGCG, mogu ublažiti simptome poremećaja raspoloženja, posebno depresije. Studije su zabilježile i poboljšanja kod anksioznosti, stresa i problema sa spavanjem, ali stručnjaci i za ovo područje naglašavaju potrebu za dodatnim istraživanjima.

Neki ljudi primjećuju da im čaj pomaže da se tokom dana osjećaju smirenije ili koncentrisanije. Ipak, taj učinak može biti različit od osobe do osobe, u zavisnosti od osjetljivosti na kofein i vrste čaja koja se pije.

Na šta treba obratiti pažnju?

Čaj se generalno smatra sigurnim za većinu ljudi, ali postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Neke vrste čaja sadrže kofein, koji kod osjetljivih osoba može izazvati nervozu, tjeskobu, glavobolje, probleme sa spavanjem ili probavne smetnje.

Osobe koje su osjetljive na kofein mogu birati biljne čajeve, poput kamilice, mente, đumbira ili rooibosa. Također, pijenje velikih količina čaja, posebno uz obroke, može ometati apsorpciju željeza. To je naročito važno za osobe koje već imaju manjak željeza ili su pod povećanim rizikom od niskog nivoa željeza.

Treba obratiti pažnju i na gotove, flaširane ili zaslađene čajeve, jer oni mogu sadržavati velike količine dodanog šećera. Na taj način mogu se umanjiti ili poništiti neke od mogućih zdravstvenih koristi čaja.

Kako čaj uključiti u svakodnevnu rutinu

Čaj je jednostavno uvrstiti u svakodnevne navike, jer se može piti topao ili hladan tokom dana. Za blagi jutarnji poticaj može se izabrati zeleni ili crni čaj, dok su za večernje opuštanje prikladniji biljni čajevi poput kamilice ili mente.

Umjesto kupovnih zaslađenih napitaka, kod kuće se može pripremiti domaći ledeni čaj. Za dodatni okus mogu se dodati limun, đumbir, menta ili cimet. Skuhani čaj može se koristiti i kao baza za smoothie, dok se prah matche može umiješati u jogurt ili zobene pahuljice.

Ako se nezaslađeni ledeni čaj drži u frižideru, pri ruci uvijek može biti jednostavan i zdrav nap