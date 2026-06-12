Evo kako izgleda stadion pred početak utakmice Kanada – BiH, poznat i sastav Zmajeva

Atmosfera u Torontu polako dostiže vrhunac pred početak utakmice prvog kola Svjetskog prvenstva između Kanade i Bosne i Hercegovine. Navijači obje reprezentacije već pristižu na stadion, a tribine se postepeno pune uoči jednog od najvažnijih susreta za bh. tim na Mundijalu 2026.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je i početni sastav koji je selektor Sergej Barbarez odabrao za duel protiv domaćina grupe.

Od prve minute za Bosnu i Hercegovinu nastupit će: Nikola Vasilj, Amar Muharemović, Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Amar Dedić, Ermedin Demirović, Ivan Bašić, Nihad Memić, Nikola Katić, Esmir Bajraktarević i Samed Lukić.

Kapitensku traku nosit će iskusni Sead Kolašinac, koji predvodi reprezentaciju u prvom nastupu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Susret između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se velika podrška bh. reprezentaciji i sa tribina stadiona u Torontu, gdje su prisutne hiljade navijača iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.