Federalna televizija osigurala prijenose utakmica reprezentacije BiH

Građani Bosne i Hercegovine nastupe fudbalske reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu 2026. godine moći će pratiti i u programu Federalne televizije.

Kako je saopćeno iz RTV Federacije Bosne i Hercegovine, osiguran je direktan prijenos večerašnje utakmice između Bosne i Hercegovine i Kanade, koja se igra od 21 sat u Torontu.

Iz ove medijske kuće naveli su da će gledaocima biti dostupni i prijenosi preostalih utakmica bh. reprezentacije na Mundijalu, čime će nastupi Zmajeva biti dostupni u programu javnog servisa.

RTV Federacije BiH zahvalila je generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina večeras protiv Kanade otvara nastup u grupi B, dok će naredne utakmice igrati protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna.