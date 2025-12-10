Evo zašto je važno kome prvo ponudite hljeb za stolom

Postoje razlike u bontonu kada nudite onog desno ili lijevo od sebe, a te sitnice često otkrivaju mnogo o nečijem ponašanju u javnosti.

Kada se nađemo u restoranu i konobar donese korpu sa svježe pečenim hljebom, miris koji se širi gotovo da poziva da odmah posegnemo za kriškom. Ipak, prema pravilima lijepog ponašanja, to je greška koju treba izbjeći.

Kome se prvo nudi hljeb?

Umjesto da odmah uzmete hljeb, uzmite korpu i poslužite sve za stolom. Neko će prihvatiti, neko neće, ali važno je da ponuda krene od vas tek nakon što ste ponudili druge. Pravilo kaže da se hljeb najprije nudi osobama koje sjede s vaše desne strane, čime pokazujete pažnju i poštovanje prema pratnji.

Ukoliko hljeb nije prethodno narezan, slobodno ga možete vi isjeći, ali tada se smjer mijenja pa se prvo poslužuje osoba s vaše lijeve strane.

Ovo podsjeća da bonton nije samo niz pravila, već način da se stvori prijatnija atmosfera za stolom, bez obzira na to radi li se o opuštenom ručku ili bitnom poslovnom sastanku.

Prema bontonu, ne biste trebali prvi posegnuti za hljebom. Kratak gest da najprije poslužite druge govori o vašoj uglađenosti, ali i o tome da razumijete osnovna pravila ponašanja. Takav pristup stvara dojam pristojnosti i može ostaviti pozitivan trag, posebno u situacijama kada prvi utisak ima važnu ulogu.