Recept za hljeb koji se ne mijesi: Jednostavan i savršen za sendviče

Ako tražite način da pripremite domaći hljeb bez mnogo truda, recept za hljeb koji se ne mijesi prava je opcija. Lako se uklapa u dnevnu rutinu, a rezultat je mekan i ukusan hljeb idealan i za sendviče.

Sastojci

Za pripremu vam je potrebno 500 grama oštrog bijelog brašna, vrećica instant kvasca, 10 grama soli, 325 ml tople vode, malo biljnog ulja i dodatno brašno za posipanje.

Priprema tijesta

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, kvasac i so, a zatim dodajte toplu vodu. Miješajte dok smjesa ne postane glatka i bez grudvica. Pokrijte posudu i ostavite tijesto da miruje jedan do dva sata, dok ne naraste.

Nakon toga, podmažite kalup za hljeb uljem i tijesto istresite na pobrašnjenu površinu. Oblikujte ga lagano u kvadrat, pa preklopite gornji rub prema sredini, isto uradite sa lijevom i desnom stranom. Zatim zarolajte tijesto prema sebi, pritiskajući rubove da se zatvore, i smjestite ga u kalup.

Odmaranje i pečenje

Tijesto pokrijte i ostavite da odstoji još 45 minuta do sat vremena. Rernu zagrijte na najvišu temperaturu, a prije pečenja prelijte hljeb s malo vode. Potom temperaturu smanjite na 200 ili 180 stepeni i pecite oko 40 minuta. Kada je pečen, izvadite hljeb i ostavite ga da se potpuno ohladi prije rezanja.